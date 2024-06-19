Bursa'dan İstanbul yönüne gitmekte olan 35 AAK 265 plakalı otomobilin sürücüsü Abdurrahman Karataş (36), İstanbul-İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı yakınlarında aynı istikamette seyreden Ömer Faruk yönetimindeki 41 ASG 504 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kontrolü kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı ve yaklaşık 60 metre sürüklendi.

Kazada, sürücü Karataş ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Buğra Demir Ülgül (28) araçtan fırladı. Karataş ve diğer araçta yolcu olarak bulunan Cem Agin (23) olay yerinde hayatını kaybederken, her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın hemen ardından olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Yalova'daki çeşitli hastanelere götürdü. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri ise yolda güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını kontrol altına aldı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yol üzerindeki parçaların temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.