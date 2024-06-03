Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşlar kurbanlık hayvan alımları için arayışa geçti. İstanbul ve Ankara'da kurbanlık fiyatlarına dair önemli bilgiler açıklandı.

İşte, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatları ve hisse fiyatlarına ilişkin detaylar.

Ankara'da Kurbanlık Fiyatları

Ankara'da büyükbaş bir hayvanın 90 bin ile 120 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlığın ise 8 bin ile 14 bin TL arasında satılması bekleniyor. Kurban hissesi fiyatının ise 20-25 kilogram arasında ve 14-16 bin TL civarında olması öngörülüyor.

İstanbul'da Kurbanlık Fiyatları

İstanbul'da ortalama büyükbaş bir hayvanın 80 bin ile 160 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlığın ise 7 bin ile 18 bin TL arasında satılması bekleniyor. Canlı kilogram fiyatının büyükbaş için 280 ila 340 TL arasında, küçükbaş için ise 250 ila 300 TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

İzmir'de Canlı Kilo Fiyatları

İzmir'de küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının ortalama 250-260 TL civarında olması bekleniyor. Büyükbaş hayvanlar için kurbanlık fiyatları 2024 yılında 60.000 TL ile 300.000 TL arasında değişiklik gösterirken, küçükbaş hayvanlar için ise 7.000 TL ile 20.000 TL arasında seyretmektedir.

Genel Hisse Fiyatları ve Tahminler

Dana, inek, sığır, manda ve tosun gibi büyükbaş hayvanların fiyat aralıkları da açıklandı. Örneğin, dana kurbanlık fiyatı 120.000 TL ile 200.000 TL arasında değişirken, inek için 90.000 TL ile 260.000 TL arasında bir fiyat aralığı öngörülmektedir. Küçükbaş hayvanlarda ise canlı kilogram fiyatı 2024 yılında ortalama 250 TL ile 290 TL arasında değişiklik göstermektedir.