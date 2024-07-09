İSTANBUL (AA) - İstanbul Jet, Fortune 500 Türkiye-2023 Araştırması'nda 88'inci sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen büyük firmalarının yer aldığı Fortune 500 Türkiye Araştırması'nın 17'ncisi açıklandı. Geçen yıl listenin 94'üncü sırasında yer alan İstanbul Jet Havacılık ve Yakıt Hizmetleri AŞ, 6 basamak yükselterek 88'inci sıraya yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Jet Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Latifoğlu, şirketin stratejik yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini, Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu'da güçlü bir varlığa sahip olduklarını belirtti.

Latifoğlu, Orta Avrupa'da depolama tesisi yatırımı yaparak yurt dışı satış hacmini artırmayı planladıklarını aktardı.

Alanya Gazipaşa Havalimanı'nda 3 yıldır faaliyette olan bir tesisleri olduğunun bilgisini paylaşan Latifoğlu, "Şimdi ise Dalaman Havalimanı'nda yatırım değeri 4 milyon avronun üzerinde olan ve yaz aylarının sonunda tamamlamayı hedeflediğimiz jet yakıtı depolama tesisinin faaliyete geçmesiyle beraber yüksek kalite Jet A-1 yakıt tedarikiyle, kapasite ve operasyonel verimlilik artışıyla sektördeki standartları da yükselteceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Latifoğlu, şirketin 2023'te konsolide cirosunun 1 milyar doları aştığını ve 2022'ye kıyasla satış hacminin yüzde 40, cirosunun ise yüzde 21 büyüdüğünü kaydetti.

Şirketin, 2024'te 2023 ilk 5 ay satış hacmi kıyaslamasına göre yüzde 21 büyüme kaydettiğini aktaran Latifoğlu, İstanbul Jet'in satışlarının yüzde 90'ının jet yakıtı, yüzde 8'inin kara yakıtı ve yüzde 2'sinin deniz yakıtı olduğunu, 2024 hedefleri için ise satış hacminde yüzde 15'lik büyüme öngörülerinde istikrarlı bir yolda olduklarını ifade etti.



Latifoğlu, Türkiye dışındaki 25'ten fazla ülkede çok uluslu petrol şirketleri, ulusal tedarikçiler, yerel rafineriler ve yer hizmetleri sağlayıcıları aracılığıyla paydaşlarına hizmet verdiklerini aktararak, şirketin ağırlıklı olarak Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu'da faaliyet gösterdiğini ve Orta Avrupa'da depolama tesisi yatırımı yaparak bu bölgelerdeki satış hacimlerini artırmayı planladıklarını bildirdi.