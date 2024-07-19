Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, dünyanın en büyük seyahat sitesi TripAdvisor’ın “Travellers’ Choice 2024” ödülüne layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un tarihi güzellikleri ile iç içe, Haliç kıyısında eşsiz bir manzaraya sahip olan İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi, kültürü ve eğlenceyi bir arada sunabilen tek adres olma özelliğini koruyor.

Rahmi M. Koç Müzesi, dünyanın her yerinden gezginlerin değerlendirmeleri sonucu belirlenen ve 5 üzerinden minimum 4,5 puan alan otel ve işletmelerin layık görüldüğü TripAdvisor ödülünü bir kez daha kazandı.

Müze, TripAdvisor'ın binlerce kullanıcısının oyları neticesinde belirlenen “Travellers' Choice 2024” listesinde, İstanbul’da gezilecek en iyi 5 müze ve 25 destinasyon arasında yer aldı.

Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu, son 10 yıldır dünya genelinde Tripadvisor'daki kayıtların ilk yüzde 10'luk diliminde yer aldıklarını belirterek, "Değerli yorumlarıyla bunu sağlamış olan tüm ziyaretçilerimize teşekkür ederiz. Rahmi M. Koç Müzesi, 30'uncu yılında, dört ayrı müzesi, İstanbul, Ankara, Cunda, Ayvalık ve bir kitaplığı ile dünya endüstriyel mirasının değerli örneklerini barındıran, dünya ölçeğinde tanınan ve takdir edilen bir kültür kurum. Ankara, Cunda ve Ayvalık müzelerimizin de kendi lokasyonlarında aynı şekilde ziyaretçilerden ilgi görmesi çok değerli. Dünyanın en canlı, tarihi, kültürü ve mimarisiyle eşsiz şehirlerinden İstanbul’da müze olarak özel bir yere sahibiz. 20 binin üzerindeki zengin koleksiyonumuz yegâne ve özgün özelliğini koruyor. Her yıl 350 bini aşkın yerli ve yabancı misafiri müzemizde ağırlıyoruz. Ziyaretçilerimizin burada yaşadığı deneyimin sonucunu böylesi kıymetli ödüllerle görmek de bizi ayrıca mutlu ediyor” diye konuştu.

Rahmi M. Koç Müzesi, TripAdvisor platformunda “İstanbul’un En İyi 10 Müzesi” listesinde dördüncü sırada bulunuyor.

Müze ayrıca beş yıl arka arkaya gezginlerin verdiği yüksek puan neticesinde Mükemmellik Sertifikası alan İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi, İftihar Listesi’nde yer alıyor.