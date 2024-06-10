Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, Mayıs ayında en fazla ihracat gerçekleştiren il 5 milyar 642 milyon dolarla İstanbul oldu. Kocaeli 2 milyar 851 milyon dolarla ikinci, İzmir ise 2 milyar 214 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.**

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Mayıs 2024'te en fazla ihracat gerçekleştiren il 5 milyar 642 milyon dolarla İstanbul oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre İstanbul'un ihracatı yüzde 14,1 arttı. Kocaeli yüzde 15,7 artışla 2 milyar 851 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada yer aldı. İzmir ise yüzde 15,5 artışla 2 milyar 214 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada bulundu.

Bursa ve Tekirdağ da listede

Bursa, yüzde 11,1 artışla 1 milyar 707 milyon dolarlık ihracatla dördüncü sırada yer alırken, Tekirdağ yüzde 0,9 azalışla 1 milyar 146 milyon dolarlık ihracatla beşinci sırada yer aldı. Mayıs ayında en fazla ihracat artışı kaydeden iller arasında İstanbul, Kocaeli, İzmir, Mersin ve Bursa dikkat çekti.

Ocak-Mayıs döneminde 18 il 1 milyar doları aştı

2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde 18 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde 58 ilde ihracat artışı yaşandı. İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa'nın ihracat performansı dikkat çekici oldu.