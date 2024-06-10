Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, Mayıs ayında en fazla ihracat gerçekleştiren il 5 milyar 642 milyon dolarla İstanbul oldu. Kocaeli 2 milyar 851 milyon dolarla ikinci, İzmir ise 2 milyar 214 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.**

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Mayıs 2024'te en fazla ihracat gerçekleştiren il 5 milyar 642 milyon dolarla İstanbul oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre İstanbul'un ihracatı yüzde 14,1 arttı. Kocaeli yüzde 15,7 artışla 2 milyar 851 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada yer aldı. İzmir ise yüzde 15,5 artışla 2 milyar 214 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada bulundu. 

Bursa ve Tekirdağ da listede

Bursa, yüzde 11,1 artışla 1 milyar 707 milyon dolarlık ihracatla dördüncü sırada yer alırken, Tekirdağ yüzde 0,9 azalışla 1 milyar 146 milyon dolarlık ihracatla beşinci sırada yer aldı. Mayıs ayında en fazla ihracat artışı kaydeden iller arasında İstanbul, Kocaeli, İzmir, Mersin ve Bursa dikkat çekti. 

Sanayi üretimi aylık ve yıllık azaldı Sanayi üretimi aylık ve yıllık azaldı

Ocak-Mayıs döneminde 18 il 1 milyar doları aştı

2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde 18 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde 58 ilde ihracat artışı yaşandı. İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa'nın ihracat performansı dikkat çekici oldu.

Ticaret-1

Kaynak: Haber Merkezi