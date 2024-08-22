Türkiye'de maymun çiçeği virüsüyle ilgili endişeler sürerken, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, İstanbul'un en riskli şehir olduğunu açıkladı. Maymun çiçeği hastalığının (Mpox) küresel bir sağlık krizi oluşturabileceği vurgulanıyor.

Maymun çiçeği virüsü ve küresel durum

Afrika kökenli Mpox virüsü, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel halk sağlığı acil durumu olarak ilan edildi. Şu ana kadar 16 ülkede tespit edilen virüs, Türkiye'de de endişe yaratıyor. Ülkelerde sıkı tedbirler alınırken, Türkiye'de de ilk şüpheliler Ankara'da karantinaya alındı. Ancak, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bu iddiaları yalanladı.

İstanbul en riskli şehir

Prof. Dr. Ceyhan, İstanbul'un maymun çiçeği virüsü açısından en riskli şehir olduğunu belirtti. "İstanbul'daki risk, diğer şehirlerden daha yüksek. Afrika ile bağlantıları nedeniyle İstanbul, virüsün yayılma riski açısından öncelikli bölgelerden biri" dedi. İstanbul'un Afrika ile olan yoğun bağlantıları, bu şehrin virüs için en riskli nokta olmasına neden oluyor.

Çiçek aşısı ve önlemler

Prof. Dr. Ceyhan, çiçek aşısının eski bir aşı olduğunu ve 1980'lerden önce doğanların bu aşıya sahip olduğunu belirtti. Çiçek aşısının, maymun çiçeği virüsünü önlemekte etkili olabileceğini ancak aşı stoklarının sınırlı olduğunu ifade etti. "Çiçek aşısı, maymun çiçeği virüsüne karşı yeterli olabilir, ancak bu aşı ülkemizde bulunmuyor ve sadece risk gruplarına dışarıdan temin edilebilir" dedi.

Risk ve önlemler

Maymun çiçeği virüsü konusunda riskler devam ederken, Türkiye'nin sağlık altyapısının bu tür bir krize ne kadar hazır olduğu sorgulanıyor. Prof. Dr. Ceyhan, vatandaşların panik yapmamalarını ve önlemlere dikkat etmelerini önerdi. Virüsün hızla yayılma riski düşük olsa da, dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.