İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olan ve yönetici konumundaki şüphelilere yönelik büyük bir operasyon düzenledi. İstanbul merkezli olmak üzere Sivas, Zonguldak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, 19 kişi gözaltına alındı.

Örgüt üyelerinin ankesörlü telefonla iletişim kurduğu belirlendi

Operasyon, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt üyeleriyle iletişim kurduğu belirlenen ve örgüt içerisinde aktif rol alan kişilere yönelikti. Soruşturma kapsamında, örgütün üst düzey yöneticileri ve aktif üyeleri hedef alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir kişinin cezaevinde olduğu öğrenildi.

Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçirilen bu deliller, soruşturmanın derinleştirilmesinde kritik öneme sahip olacak. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.