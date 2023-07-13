İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yerli ve yabancı uyruklu kişilere, dolar ve euro para biriminden, fahiş fiyatlarla sahte pasaport, kimlik, ehliyet, oturum kartı vb. belgeler düzenleyen kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bu belgeleri düzenleyen kişilerin belgeleri kargo aracılığıyla yurt içinde ve yurt dışında alıcılara gönderdiği, bu yolla yüksek meblağlarda haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Ekipler, çalışmaların devamında yabancı uyruklu kişilerin de aralarında bulunduğu 10 şüpheliye yönelik İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Kayseri, Bursa, Tekirdağ ve Gaziantep’te 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.