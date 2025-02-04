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Bu kapsamda, İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alınırken, 1 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Güvenlik güçleri, terör örgütü DEAŞ ’a yönelik operasyon larını sürdürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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