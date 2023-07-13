Melihcan ÇALIŞKAN-Özgür KUMANOVALI- İSTANBUL - (DHA) - AVRUPA Müslüman Forumu Başkanı Niyazov, "Yalnızca İsveç'te değil, tüm Avrupa'da bu tür eylemler yaşanıyor. Bugün büyük Avrupa'da 170 milyon Müslüman yaşamaktadır. Bu aşırılık yanlısı grupların amacı Avrupa'yı Müslüman ülkelerle kapıştırmaktır. Sayın Erdoğan seçimlerden sonra Avrupa'yla yakınlaşma adımları atıyor. Bu yakınlaşma inanıyoruz ki bu tür İslamofobik problemleri çözecektir." dedi.

Avrupa Müslüman Forumu, 'İslamofobiye geçit yok, Sansasyonel ifşa' başlığıyla Beyoğlu'nda bulunan bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdul-Vakhed Niyazov, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Uluslararası Müslüman Hukukçular Birliği (IAML) Başkanı Marat Gaziev ve Avrupa Müslüman Forumu Türkiye Temsilcisi Rüstem Hamidoğlu katıldı. Toplantıda, Avrupa'da İslamofobi ve İslam karşıtı oluşumlara değinildi, 28 Haziran'da İsveç'te yaşanan eyleme yönelik açıklamalar yapıldı. İslamofobik söylem ve eylemlerin yer aldığı videolar gösterildi. Avrupa Müslüman Forumu araştırmasıyla, İsveç'teki eylemin Avrupa'da İslamofobik bir oluşum tarafından organize edildiği, bu oluşumun başka eylemler de planladığı belirtildi. Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdul Vakhed Niyazov, ortaya çıkarıldığı belirtilen İslamofobik oluşum ve toplantının genel kapsamıyla ilgili bilgi verdi.

AŞIRILIK YANLISI GRUPLARIN AMACI AVRUPA'YI MÜSLÜMAN ÜLKELERLE KAPIŞTIRMAKTIR

Niyazov, "Yalnızca İsveç'te değil tüm Avrupa'da bu tür eylemler yaşanıyor. Bazı Avrupa ülkelerinde yasalarda olan eksiklikten ve çifte standarttan kaynaklanıyor. Bu çifte standartların olmasını nerede görebiliriz; antisemitizm ve ırkçılık suçtur ama İslamofobi fikir özgürlüğü. Bu çifte standart ve açıklar bazı alçak ve akılsızlara çirkin eylemler gerçekleştirmek için imkan vermektedir. Bugün büyük Avrupa'da 170 milyon Müslüman yaşamaktadır. Bu aşırılık yanlısı grupların amacı Avrupa'yı Müslüman ülkelerle kapıştırmaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa ülkeleriyle yakınlaşması bu tür sorunların çözülmesi konusunda önemli bir adım. Bu provokasyon eylemlerini gerçekleştiren grupların eylem ve amaçlarının boşa çıkarılması anlamına geliyor." diye konuştu.

ÇOK ÇİRKİN EYLEMLER YAPIYORLAR

Niyazov, "Bu uluslararası bir grup, arkasında bazı güçler var. İlham kaynağı ideolojistleri Kanada'da. En büyük aktivistleri bir hafta önce Rusya'da yakalandı. Birkaç kişi var işte, 'Momik' gibi, Avrupa'nın değişik ülkelerinde, bazılarını bugün göstereceğiz. Çok alçak kişiler, bazı videoları ahlaki değerlerimizden dolayı gösteremeyeceğiz. Bunlar Kuran-ı Kerim'e hakaretler yağdıran bir grup, Kuran-ı Kerim'in yakılması yere atılması, üstüne basılması gibi çok çirkin eylemler yapıyorlar." dedi. Niyazov konuşmasını, "Sayın Erdoğan seçimlerden sonra Avrupa'yla yakınlaşma adımları atıyor. Bu yakınlaşma inanıyoruz ki bu tür İslamofobik problemleri çözecektir. Sayın Erdoğan bugün dünya arenasındaki konumu çok önemli." şeklinde sonlandırdı.(DHA)

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