İstanbul'da toplu taşıma kullanımında önemli bir değişiklik yaşandı. İBB Meclisi'nin aldığı kararla birlikte, İstanbulkart ile indirimli seyahat edebilmek için belirlenen yaş sınırı yeniden düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı kararla, artık 30 yaşından gün almış olan öğrenciler indirimli İstanbulkart kullanamayacak. Bu değişiklik, öğrenci kimliği taşıyan ancak belirli bir yaş üzerinde olan kişileri kapsıyor.

İETT Kartları İptal Mi Edildi?

İstanbul'da İETT öğrenci kartlarının tamamen iptal edilmesine dair bir karar alınmadı. Ancak 30 yaşından büyük öğrenciler için indirimli kart kullanımı sona erdirildiği için, bu yaş grubundaki öğrenciler artık tam İstanbulkart veya diğer abonman seçeneklerinden yararlanacak.

İstanbulkart tanımında yapılan bu değişiklikler, öğrenci kimliği ile ilgili olarak yeni kriterler getirilmesini öngörüyor. Özellikle yükseköğretim veya mesleki eğitim gören öğrenciler için belirli kriterler göz önünde bulundurulacak.

Yeni düzenleme ile ilgili geçiş süreci ve uygulama detayları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından detaylı bir şekilde açıklanacak. Öğrencilerin bu değişiklikten nasıl etkileneceği ve yeni sistemde nasıl bir yol izlemeleri gerektiği hakkında bilgilendirme yapılacak.