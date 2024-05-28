Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş., Formula 1 yarışlarının düzenlendiği İstanbul Park pistinin işletme haklarını aldı. Bu gelişme, Türkiye'nin Formula 1 takvimine yeniden dahil olma umutlarını artırdı.

Yeni İşletmeci Belli Oldu

İstanbul Park'a yönelik yapılan ihale sonuçlandı ve Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander'in ortak olduğu Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş., pistin yeni işletmecisi olarak seçildi. Lale Cander, İstanbul Park'ı tekrar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak hale getirmeyi hedefliyor.

Formula 1 Yeniden Türkiye'ye Dönüyor

Habertürk’e özel açıklamalarda bulunan Lale Cander, Formula 1 yarışlarını 2026’da yeniden Türkiye’ye getirmek istediklerini belirtti. Cander, "İstanbul Park pisti bir cazibe merkezi olacak. Formula 1, son derece prestijli bir organizasyon. Hangi ülkede yapılıyorsa o ülkeye muazzam bir para bırakıyor ve o ülkenin prestijini yükseltiyor. 2026’da yarış takviminden çıkan ülkeler olacak, dolayısı ile Türkiye’de yarışlar yeniden yapılabilecek" dedi.

TOSFED ile Yakın İşbirliği

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile yakın temas içinde olduklarını da belirten Cander, "TOSFED olmadan bu iş olmaz. İşin sportif tarafında TOSFED ile birlikte çalışıyoruz. Formula 1 haricinde diğer yarışları da İstanbul Park’a getireceğiz. Pist yıllardır milli sporculara kapalıydı, artık sporcular da pisti kullanabilecekler. İstanbul Park, Türkiye için çok güzel bir proje olacak" ifadelerini kullandı.

Lale Cander'in Kariyeri ve Planları

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi olarak görev yapan Lale Cander, Türk Pirelli Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.'de de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor. Ayrıca Finmeccanica ve Gemmo gibi büyük şirketlere danışmanlık yapan Cander, şirketler hukuku ve yabancı yatırımlar kanunu konularında uzman bir isim.

30 Yıllık Kiralama Anlaşması

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihale şartnamesine göre, İstanbul Park pisti 30 yıllığına kiralanacak. Tahmin edilen bedel 117.8 milyon dolar olurken, ilk yılın aylık inşaat süresi kirası 272 bin dolar olacak. Sonraki her yıl belirlenen ilk inşaat süresi kira bedeline yüzde 1.5 artış yapılacak.

Formula 1'in Türkiye Ekonomisine Katkısı

Formula 1 organizasyonunun Türkiye’ye geri dönmesi, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Cander, Formula 1'in düzenlendiği her ülkede büyük ekonomik getiriler sağladığını vurgulayarak, Miami’de düzenlenen yarışın kente 4 gün içinde 450 milyon dolar kazandırdığını hatırlattı.