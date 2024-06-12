İstanbul Park pistinin işletme ihalesinin tamamlanmasının ardından, gözler Formula 1'in Türkiye'ye ne zaman döneceğine çevrildi. İhaleyi kazanan Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander'in ortak olduğu Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş.'nin, bir ay içinde Formula 1 yönetimi ile anlaşmaya varıp yarışlar için garanti alındığına dair protokolü sunması gerekiyor. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sözleşme feshedilecek ve teminatlar idareye gelir olarak kaydedilecek.

Pistte ciddi hasarlar var

Liberty Media Corporation yetkililerinin bayram sonrası İstanbul'a gelerek pistin işletimine dair açıklamalar yapması beklenirken, sektör kaynakları İstanbul Park'ın şu anda yarış düzenlemek için uygun durumda olmadığını belirtiyor. Pist tahliye edildikten sadece 15 gün sonra, eski işletmeci Intercity'nin piste ciddi hasar verdiği, bazı binaların yıkıldığı ve jeneratörlerin götürüldüğü kaydedildi. Bu şartlarda Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) yarış düzenlemeye izin vermeyeceği ifade ediliyor.

İhale şartnamesine göre, yüklenici firma Formula 1 yarışlarının 2026 yılında İstanbul Park'ta başlamasını taahhüt etmek zorunda. Aksi takdirde, 2026 yılı dahil her yıl için Formula 1 anlaşma bedelinin yüzde 25’i kadar tazminat ödenmesi gerekecek.

FIA ile görüşmeler devam ediyor

Formula 1 yarışları için 2025 takvimi resmiyet kazanırken, 2026'da yarış düzenlenecek pistler de belli oluyor. İstanbul Park'ın bu listede yer alması için çalışmalar sürüyor. Kaynaklara göre, işletme ihalesinin iptal edilmesi beklenmezken, Formula 1'in 2026’da Türkiye'ye gelmesi için FIA yönetimi ile görüşmeler devam ediyor.