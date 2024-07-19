Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS), 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşti. İstanbul Rumeli Üniversitesi, sınav sonrası aday öğrencilere sağlayacağı burslar hakkında detaylı bilgiler paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Rumeli Üniversitesi, 'Yöre Bursu, Tercih Bursu ve Rumeli Bursu' adı altında üç farklı burs seçeneği sunacağını duyurdu.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Aday İlişkileri ve Rehberlik Koordinatörü Cihan Kuzgun, üniversitenin sunduğu burs imkanları hakkında yaptığı açıklamada, "İlk 3 tercihte yer alan öğrencilere yüzde 45 oranında Yöre Bursu verdiklerini belirterek, "Bu burs, İstanbul'un Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt ve Silivri ilçeleri ile Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerini kapsıyor (İlk ve Acil Yardım Programı hariç). İlk 5 tercihte yer alan öğrencilere ise %30 Tercih Bursu sağlıyoruz. Bu burs, üniversitemizi tercih eden ve ÖSYM Başarı bursu ile yerleşen tüm öğrencilere tüm bölüm ve programlarda ek avantajlar sunuyor’’ dedi.

Kuzgun ayrıca, Yöre Bursu kapsamı dışında kalan bölgelerde ise İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin tüm lisans bölümleri ile önlisans programlarında (Psikoloji Bölümü hariç) ilk 3 tercihte yerleşen öğrencilere %30+ %30 Rumeli Bursu uygulanacağını belirtti.