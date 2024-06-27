İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'dan (İSG) İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a doğrudan uçuşlar başladı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, İSG'den İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a, Pegasus Hava Yolları'nın başlattığı yeni uluslararası hatla ulaşılacak. Yeni hat ile İSG, 54 ülkede 40 iç ve 124 dış hat olmak üzere toplam 164 destinasyona bağlantı sağlamış oldu.

Uçuşlar, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada iki frekans olarak gerçekleştirilecek. Temmuzun son haftası itibarıyla seferlerin haftada 4 güne çıkması bekleniyor.

Bu yeni rota, Pegasus Hava Yolları'nın 2024'te başlattığı yedinci yeni uluslararası hat oldu. Daha önce sırasıyla Hırvatistan'da Zagreb, Mısır'da Sfenks, Kazakistan'da Aktav, Bulgaristan'da Sofya, Moldova'da Kişinev ve Slovakya'da Bratislava hatları açılmıştı.

- "Geçen yıl Türkiye, Birleşik Krallık'tan yaklaşık 4 milyon turist ağırladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy, İSG için Birleşik Krallık'ın, yolcu sayısı açısından her zaman en yoğun ilk 5 ülke arasında yer aldığını belirtti.

İki ülke arasında güçlü tarihi bağ, ekonomik ilişki ve önemli bir turizm ortaklığı bulunduğunu kaydeden Ersoy, "Geçen yıl Türkiye, Birleşik Krallık'tan yaklaşık 4 milyon turist ağırladı. Türkiye'nin en büyük dördüncü ihracat pazarı olan Birleşik Krallık ile 2023 yılı ticaret hacmimiz, 19,5 milyar dolara ulaştı. Bu hattımızın halihazırda var olan sıcak ilişkileri daha da güçlendirmesini, işbirliği olanaklarını artırmasını ve yılın geri kalanında ek 21 bin uluslararası yolcuyu meydanımıza kazandırmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk de açtıkları her yeni hatla Türkiye'nin turizm potansiyeline önemli katkılar sağladıklarını vurgulayarak, "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Edinburgh'a başlattığımız direkt uçuşlarımızla, bu misyonumuzu bir adım daha ileriye taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Uçuş ağımızı genişlettikçe Türkiye ile diğer ülkeleri, kültürel ve ekonomik olarak birbirine bağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.