İstanbul Çatalca Akalan Mahallesi Sahili’nde sabah saatlerinde görevli cankurtaranlar sahilde sürüklenen bir jet ski fark etti. Yanına yaklaştıklarında donanımının farklı olduğunu anlayan cankurtaranlar hemen jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, jet ski üzerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan ilk incelemeler doğrultusunda, jet ski'nin Ukrayna donanmasına ait olduğu ve sürüklenerek İstanbul Çatalca Sahili’ne ulaştığı tahmin ediliyor. Bulunan jet ski üzerinde birden fazla kamera, askeri donanım ve patlayıcı madde olduğu görüldü.

Olay yerindeki vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, deniz üzerinde sürüklenen jet ski net bir şekilde görülüyor. Olayla ilgili detaylı incelemeler devam ediyor.