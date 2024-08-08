En yoğun görev yeri: Şile

Cankurtaranlar, İstanbul’un en çok boğulma tehlikesi yaşanan plajlarının başında gelen Şile'de yoğun olarak görev yapıyor. Şile'deki Karakiraz-Kurna, Sahilköy, Doğancılı, Alacalı, Sofular, Kızılcaköy, Kumbaba, Ayazma, Ağlayankaya, Uzunkum, 44 Evler Sitesi önü, Akçakese, Kabakoz, İmrenli, Kurfallı, Ağva ve Kilimli plajlarında cankurtaranlar sürekli olarak hazır bekliyor.

Diğer ilçeler ve plajlar

İstanbul'da cankurtaranların görev yaptığı diğer ilçeler ve plajlar şu şekilde:

Çatalca: Çilingoz, Yalıköy, Çobankule, Karacaköy, Ormanlı

Çilingoz, Yalıköy, Çobankule, Karacaköy, Ormanlı Arnavutköy: Durusu-Karaburun arka deniz, Yeniköy

Durusu-Karaburun arka deniz, Yeniköy Eyüpsultan: Ağaçlı

Ağaçlı Sarıyer: Kısırkaya

Kısırkaya Beykoz: Riva merkez, Riva Elmasburnu, Riva M.Y.O.

Riva merkez, Riva Elmasburnu, Riva M.Y.O. Kadıköy: Caddebostan 1, Caddebostan 2

Caddebostan 1, Caddebostan 2 Bakırköy: Çiroz, Güneş

Çiroz, Güneş Küçükçekmece: Menekşe 1, Menekşe 2

Menekşe 1, Menekşe 2 Avcılar: Denizköşkler

Denizköşkler Beylikdüzü: Gürpınar

Gürpınar Büyükçekmece: Merkez, Mimarsinan, Güzelce, Kumburgaz, Kamiloba-Celaliye

Merkez, Mimarsinan, Güzelce, Kumburgaz, Kamiloba-Celaliye Silivri: Selimpaşa, Başkent Sitesi önü, Bizimköy Park Sitesi önü, Merkez, Semizkum, Basınkent-4 Sitesi önü, Uyumkent Sitesi önü, Çanta, Gümüşyaka

Dip akıntısına dikkat

Gençlik ve Spor Bakanlığı yüzme antrenörü ve cankurtaran Erol Deyer, boğulma vakalarının genellikle cankurtaranların uyarılarına uymama, bilinçsiz yüzme, cankurtaranların olmadığı yerlerde suya girme ve boğulma anında panik yapma nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. Türkiye’de en fazla boğulma vakalarının Karadeniz bölgesi ve kıyılarında olduğunu ifade eden Deyer, rip akıntısına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Rip akıntısından korunma yöntemleri

Akıntıya karşı yüzmek: Akıntı sizi daha çok açığa sürükler. Bu durumda kıyıya paralel yüzmek en doğrusudur.

Akıntı sizi daha çok açığa sürükler. Bu durumda kıyıya paralel yüzmek en doğrusudur. Emniyetli plajlar: Denize girilecek yerlerin cankurtaran bulunan plajlar olmasına dikkat edilmelidir.

Denize girilecek yerlerin cankurtaran bulunan plajlar olmasına dikkat edilmelidir. Yüzme eğitimi: Yüzme eğitimi almak ve suda canlı kalma tekniklerini öğrenmek hayat kurtarır.