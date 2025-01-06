İstanbul Sultangazi’de Şüpheli Araçta Cansız Beden Bulundu

İstanbul Sultangazi'de polisin durdurduğu şüpheli araçtan çıkan kadın cesedi, şehri bir kez daha dehşete düşürdü. Eşi tarafından öldürüldüğü belirlenen kadın, Eyüpsultan'da hayatını kaybetti.

Kovalamaca sonrası ceset bulundu

Sultangazi’de polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli araç, kovalamaca sonucu yakalanarak durduruldu. Aracın bagajında, cinayet şüphelisi Engin Çelik’in eşi Ayşe Çelik’in cesedi bulundu.

Cinayet detayları ortaya çıktı

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, şüpheli Engin Çelik'in, eşini Eyüpsultan'da silahla öldürdükten sonra cesedini aracına koyarak ormanlık alan veya göle atmak üzere yola çıktığı öğrenildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Engin Çelik, polis ekiplerince gözaltına alınarak sorguya alındı. Cinayetin detaylarına dair soruşturma sürüyor.