### 31. İstanbul Caz Festivali İçin Geri Sayım Başladı

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, 31. İstanbul Caz Festivali, 3 Temmuz'da Avusturya Konsolosluğu Kültür Ofisi Bahçesi'nde Avusturyalı grup Saint Privat'ın konseriyle açılış yapacak. Festivalin açılışında, caz dünyasının önemli isimleri Nilüfer Verdi ve Nino Varon'a "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edilecek.

Her tarza hitap eden zengin program

Cazdan rock'a, pop'tan blues'a, reggae ve funk gibi birçok farklı türde performanslar sunacak festival, 40'a yakın konserde usta sanatçılardan yeni yeteneklere 200'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak. Festivalde sahne alacak isimler arasında Grammy ödüllü caz sanatçısı Gregory Porter, "Wicked Game" ve "Blue Hotel" gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan Chris Isaak, yenilikçi saksafon sanatçısı Joshua Redman, İngiliz caz duayeni YolanDa Brown ve caz piyanisti Baptiste Trotignon gibi önemli isimler bulunuyor. Ayrıca Türkiye'deki ilk konseriyle R&B, soul ve indie'nin genç ismi Arlo Parks ve Kornel Fekete-Kovacs yönetimindeki Macaristan'ın yenilikçi orkestralarından Modern Art Orchestra da festivalde yer alacak.

Gelenekselleşen etkinlikler

Festivalin gelenekselleşen etkinlikleri bu yıl da devam ediyor. +1'li Gece Gezmesi'nde Hollanda'dan Thomas Azier ve Baby's Berserk, Türkiye'den Gevende ve Korhan Futacı gibi isimler sahneye çıkacak. Caz Vapuru, izleyicisini caz ve swing tınıları eşliğinde Boğaziçi'yle buluşturacak. Festivalin yeşille cazı bir araya getirdiği ücretsiz "Parklarda Caz" konserleri ise şehrin dört bir köşesinde düzenlenecek.

Pera'da caz akşamı

Pera'da Bir Caz Akşamı'nda, Salon İKSV, Minoa Pera ve Pera 77'de cazın doğaçlaması ve klasik müziğin gelenekselliğini tutkuyla bir araya getiren Kristjan Randalu Absence Trio, sürpriz bir konuğu ile piyanist Can Çankaya Trio ve Dilek Sert Erdoğan "A Tribute to Aretha Franklin" ile Beyoğlu'nda caz turuna çıkacak.