İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde, Türk savunma sanayisinin öncüsü ve Azerbaycan'ın işgalden kurtarılması için oluşturulan Kafkas İslam Ordusu'nun Komutanı Nuri Killigil, vefatının 75'inci yılında anıldı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Nuri Killigil, vefatının 75'inci yılı sebebiyle Azerbaycan'ın bağımsızlık gününde İstanbul Ticaret Üniversitesi'nce Sütlüce'deki bulunan Nuri Killigil Paşa Anıtı'nda anıldı. Anma programının ardından, üniversitenin Sütlüce Yerleşkesi'nde çalıştay düzenlendi.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhamit Avşar, Nuri Killigil Paşa ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu ifade etti.

Killigil'in Azerbaycan'da bulunmasının Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşuna temel hazırladığını vurgulayan Avşar, "Nuri Paşa'nın Sütlüce'de şehit edilmesinin sebebi ise milli silah sanayi kurma teşebbüsü ve bu teşebbüste gösterdiği başarıdır. Bu vesile ile Nuri Paşa'yı ve ağabeyi Enver Paşa'yı rahmetle anıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay da Nuri Killigil Paşa'nın Türk İslam tarihinde önemli bir kişi, şehit ve kahraman olduğunun altını çizdi.

Kuralay, şunları kaydetti:



"Nuri Paşa bulunduğumuz noktada Türkiye'nin harp sanayisi için çok önemli mühimmatlar üretirken, bugün hala tartışma konusu olan bir patlamayla yanında çalışan 27 kişiyle birlikte şehit olmuştur. 28 Mayıs aynı zamanda Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü. Azerbaycan'ın daha nice bağımsız yıllara büyük ve gelişmiş olarak devam etmesini temenni ediyorum. Biz de iki devlet bir millet olarak her zaman Azerbaycan'ın yanındayız. Nuri Paşa gibi kahramanlar bizi aynı noktada birleştirip buluşturuyor. Enver Paşa'ya da Allahtan rahmet diliyorum. O da Türk İslam coğrafyasında yeni oluşumların içindeyken şehit oldu. Nuri Paşa'nın şehit olduğu dönemde de Filistin meselesi gündemdeydi. 75 yıl sonra da hala gündemde yerini koruyor. Hala Filistin'de soykırım yapılıyor."

Enver Paşa'nın torunu Arzu Enver Eroğan ise babası 1 yaşındayken dedesi Enver Paşa'nın hayatını kaybettiğini, babasına ve ailesine, büyük amca olarak gördükleri Nuri Paşa'nın kol kanat gerdiğini anlattı.

Çalıştay, Avşar ve Kuralay'ın katılımcılara teşekkür sertifikası takdimiyle sona erdi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nce, Nuri Killigil Paşa'nın misyonu ve Türk savunma sanayiine öncülük eden vizyoner mirasının başta üniversite öğrencilerince anlaşılması ve yaşatılması için yıl boyunca etkinlikler yapılacak.



