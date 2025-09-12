İstanbul’da toplu ulaşım ücretlerinde yeni zam gündeme geldi. İBB Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, toplu taşıma, taksi, minibüs ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılmasını öngören çalışmasını tamamladı. Hazırlanan teklif, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi toplantısında görüşülecek.

Toplu taşıma ve deniz yolu zamları

Yeni tarifeye göre elektronik tam biletin 27 liradan 35 liraya yükseltilmesi, Mavi Kart aylık abonman ücretinin ise 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya çıkarılması talep edildi.

Deniz yolu seferlerinde de artış istendi. Üsküdar–Eminönü hattı 34,20 liradan 44,33 liraya, Kadıköy–Eminönü ve Kadıköy–Beşiktaş seferleri 38,11 liradan 49,40 liraya, Bostancı–Adalar seferi ise 100,45 liradan 130,22 liraya çıkarılacak.

Taksi ve minibüs tarifeleri

Taksilerde taksimetre açılış ücretinin 42 liradan 54,50 liraya, kilometre başına ücretin ise 28 liradan 36,30 liraya yükseltilmesi istendi. Kısa mesafe ücreti de 135 liradan 175 liraya çıkarılacak.

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti (4 km’ye kadar) 25 liradan 32,50 liraya, öğrenci ücreti ise 16 liradan 21 liraya yükseltilecek.

Okul ve personel servis ücretleri

Okul servislerinde 0–1 kilometre arası mesafe ücreti 2 bin 605 liradan 3 bin 376 liraya çıkarılacak. Personel servis ücretlerinde ise 1.355 liradan 1.757 liraya yükseliş talep edildi.

AK Parti Grubu’ndan muhalefet şerhi

AK Parti Grubu, gündem maddesine muhalefet şerhi koydu. Şerhte, Ocak 2025’te yapılan yüzde 35’lik artışın mevcut giderleri karşıladığı belirtilerek, yeni bir zammın gerekçesiz olduğu savunuldu.