İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere 128 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Adayların başvuru yapabilmesi için belirli KPSS puanına sahip olması gerekiyor.

Personel alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca gerçekleştirilecek. İlan edilen kadrolar arasında şu pozisyonlar yer alıyor:

- Hemşire: 50 kişi

- Sağlık teknikeri: 30 kişi

- Büro personeli: 20 kişi

- Bilgi teknolojileri uzmanı: 10 kişi

- Teknisyen: Sekiz kişi

- Diğer kadrolar: 10 kişi

Başvuru şartları

Başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şöyle:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Güncel KPSS puanına sahip olmak (minimum 60 puan),

- İlgili bölüm mezunu olmak veya belirtilen sertifikalara sahip olmak,

- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak.

Başvuru süreci ve tarihleri

Başvurular, 12 Aralık 2024 tarihinde başlamış olup 26 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Adaylar, başvuru işlemlerini çevrimiçi olarak personelbasvuru.iuc.edu.tr adresinden gerçekleştirebilecek.

Gerekli belgeler

Başvuru sırasında adaylardan aşağıdaki belgeler talep edilecek:

- Güncel KPSS sonuç belgesi,

- Mezuniyet belgesi veya diploma,

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Adli sicil kaydı,

- Sertifikalar (ilgili pozisyon için gerekiyorsa).

Sonuçların açıklanması

Başvuru değerlendirmesi KPSS puanı baz alınarak yapılacak. Nihai sonuçlar, Üniversite’nin resmi web sitesinde ilan edilecek.