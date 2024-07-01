İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sosyal medya platformlarından yapılan yürüyüş çağrılarına yönelik bir açıklama yaparak, bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi. Meydan ve çevresi polis barikatlarıyla kapatılarak, yayalar alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Çeşitli illegal grupların, sosyal medya platformlarından yaptığı çağrıyla 30.06.2024 Pazar günü, Taksim - İstiklal Caddesi bölgesinde izinsiz protesto yürüyüşü ve basın açıklaması çağrısı yapıldığı görülmüştür. Valiliğimizce, bu izinsiz organizasyonun engellenmesi amacıyla bir dizi tedbir kararı alınmıştır."

Kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar

Valiliğin aldığı tedbirler kapsamında, 30.06.2024 Pazar günü saat 08.00 itibariyle;

Taksim Meydanı

Cumhuriyet Anıtı

Gezi Parkı

İstiklal Caddesi ve Tünel Meydan'a kadar olan ara sokaklar

Karaköy Meydan ve çevresi

araç trafiğine kapatılacak, yaya trafiği ise kontrollü şekilde sağlanacak. Ayrıca, konu kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılması ve kapanan yollara alternatif güzergahlar belirlenmesi kararı alınmıştır.

Saat 10.00 itibariyle trafiğe kapatılacak yollar:

Sıraselviler Caddesi Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydan İstikametine Taksim Meydan (büfeler önü) - İstiklal Caddesine bağlanan yol Refik Saydam Caddesinden Asmalı Mescit Caddesine giriş-çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi kesişimi Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti Yeni Çarşı Caddesi - İstiklal Caddesi kesişimi, İstiklal Caddesi istikameti Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi istikameti Tak-ı Zafer Caddesi

Alternatif yollar:

İnönü Caddesi Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi Meclis-i Mebusan Caddesi

Bu önlemler, Taksim ve çevresinde izinsiz yürüyüş ve protesto çağrılarına karşı alındı. Vatandaşların, belirlenen alternatif güzergahları kullanarak ulaşımda sorun yaşamamaları için dikkatli olmaları önemle tavsiye ediliyor.