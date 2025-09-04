İstanbul Valiliği, Boğaz kıyılarında izinsiz yapılarda 24 metre ve üzeri gezi tekneleri ile ticari yatların yolcu indirip bindirmesini yasakladı.

İstanbul Valiliği’nden boğaz için kritik karar

İstanbul Valiliği, Boğaz kıyılarındaki izinsiz iskele, rıhtım ve benzeri yapılarda deniz turizmi faaliyetlerine sınırlama getirdi. Karara göre, 24 metre ve üzeri boydaki günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis işletme belgeli tekneler ve ticari yatların bu bölgelerde yolcu indirme-bindirme, bağlama ve barınma yapmaları yasaklandı.

Yasaklamanın gerekçesi can ve mal güvenliği

Valilik kararında, İstanbul Boğazı’nın stratejik önemi ve artan güvenlik risklerine dikkat çekildi. İzinsiz kıyı kullanımları, kaçak elektrik, altyapı eksiklikleri ve denetimsiz faaliyetler nedeniyle can ve mal güvenliği ile kamu düzeni açısından ciddi riskler oluştuğu belirtildi.

Yangın tehlikesi, izinsiz yakıt ikmali ve yetersiz teknik altyapıların da bu yasaklamada etkili olduğu vurgulandı.

Karar 8 Eylül'de uygulamaya geçecek

24 metre ve üzeri tekneler , yalnızca kıyı tesisi işletme izni olan bölgelerde faaliyet gösterebilecek.

İzinsiz kıyı yapılarında bağlama ve barınma yapan teknelere idari yaptırım uygulanacak .

İstanbul Valiliği bünyesinde “Kıyı Alanları Faaliyet Denetim Komisyonu” kurulacak ve düzenli denetimler yapılacak.

Karar, 8 Eylül’den itibaren yürürlüğe girecek.

Amaç düzenli ve güvenli deniz turizmi

Valilik, alınan kararların kamu düzeninin sağlanması, çevresel risklerin önlenmesi ve deniz turizmi faaliyetlerinin yasal, çevreci ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesi için zorunlu olduğunu bildirdi.