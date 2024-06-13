İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nın okulların tatil dönemine denk gelmesiyle bayramda trafik yoğunluğunun artacağını belirterek, "Trafik kazalarının olabildiğince azaltılması, mümkünse hiç olmaması, can ve mal kayıplarının ortadan kaldırılması en önemli önceliğimiz." dedi.

Kurban Bayramı'nın ilde huzurla geçmesi için bayram öncesi Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yapan Gül, yolcuların da bayramını tebrik etti.

Denetimlerin ardından gazetecilere bayram tedbirleriyle ilgili bilgi veren Gül, bu yıl okulların da tatil olmasıyla çok sayıda vatandaşın farklı yerlere yolculuk yapacağını söyledi.

Bu kapsamda emniyet, jandarma ve sahil güvenliğin, bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için İçişleri Bakanlığı koordinesinde bazı tedbirler aldığını dile getiren Gül, şöyle konuştu:

"Trafik kazalarının olabildiğince azaltılması, mümkünse hiç olmaması, can ve mal kayıplarının ortadan kaldırılması en önemli önceliğimiz. Hiçbir vatandaşımızın tırnağına zarar gelmesini istemiyoruz. Bunun için de kurallara uyulması, yorgun yollara çıkılmaması, trafik tedbirlerine riayet edilmesi kazaları ortadan kaldıracaktır. Hem İstanbul'un içerisinde hem ilimizin çıkışlarında, başta birebir trafik tedbirleri olmak üzere elektronik denetleme sistemleri, radarlarımız, bayram süresince açık olmaya devam edecek ve bu denetimleri yapacak."

Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı personelinin bayram süresince asayiş, trafik ve benzeri konularda görevlerinin başında olacağını söyleyen Gül, vatandaşların da kendilerine yardımcı olmasıyla bayramı huzur içinde geçireceklerini belirtti.



Trafiğin dışında bayramda görmek istemedikleri görüntülerin de olduğuna dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:

"Parklarda, bahçelerde, sokaklarda kurbanların kesilmesi... Belediyelerimiz, kurban kesim ve kurban satış yerlerini ilan etti. Tarım Müdürlüğümüz bunların denetimlerini yaptı, yapıyor. Dolayısıyla da sadece belirtilen yerlerde kurbanlar kesilecek. Bunun dışında düzensiz kesilen kurban yerlerinde zabıta, polis, jandarma, Tarım Müdürlüğünün personelleri gerekli işlemleri yapacak. Vatandaşlarımızdan ricamız, kurbanların usulüne uygun kesilmesi, atıklarının usulüne uygun bertaraf edilmesi, kurban ibadetini yaparken çevreye, insanlara herhangi bir zarar verilmemesi."

Vatandaşları plajların dışında kontrolsüz yerlerde denize girilmemesi konusunda da uyaran Gül, "Bu da boğulmalara sebebiyet veriyor. Can kurtaranların olmadığı, denize girmenin yasak olduğu yerlerde lütfen denize girilmesin. Çocuklarla ilgili göletler başta olmak üzere su birikintilerinde boğulma olmaması için belediyelerimizin, ilgili kuruluşlarımızın gerekli tedbirleri almalarını söyledik, ilettik. Bu anlamda vatandaşlarımız da çocuklarına sahip çıkarlarsa, çocuklarını kontrol altında tutarlarsa kimsenin canı yanmamış olur." dedi.



Gürültü kirliliğiyle ilgili de konuşan Gül, "Boğaz başta olmak üzere gürültü kirliliğiyle ilgili gerek emniyetimiz gerek sahil güvenliğimiz kontrollerini yapmaya devam edecek. Mangal yapma alışkanlığımız var, ormanlara girişlerle ilgili gerekli düzenlemeleri yaptık. Kontrolün olmadığı yerlerde ormanlara girişi sonbahara kadar yasakladık. Bu açıdan ormanlarda piknik yapılması, ateş yakılması mangal yapılması bu sürede düzenli piknik alanları hariç diğer yerlerde zaten yasak bunu tekrardan uyarmış olalım." ifadelerini kullandı.

Kaymakamların kontrolünde, asayiş ve güvenlikle ilgili her ilçede tedbirlerin alındığını bildiren Gül, tüm kamu görevlileri ile kendilerine yardımcı olan vatandaşlara da teşekkür etti.

Gül, herkesin bayramını kutlayarak, "İnşallah diğer bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da İstanbul'umuz huzur içerisinde, güven içerisinde bu bayramı geçirecektir." diye konuştu.

Bir gazetecinin ilave tedbirlerle ilgili sorusunu da yanıtlayan Gül, şunları kaydetti:

"Okulların tatil dönemine denk gelmesi ve 9 günlük tatil olması, trafik yoğunluğunu yüzde 50 artırdı otobüslerde, bu özel araçlarda daha fazla. Biz şehirlerarası yollar başta olmak üzere her yerde tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Emniyetimizin 56 bin personeli var, tamamı bayramda görevli. Jandarmamızın tamamı bayramda görevli, sahil güvenliğin tamamı bayramda görevli. Dolayısıyla da tedbirler, denetimler, kontroller alındı ama hangi tedbiri alırsanız alın her şey aracı kullanan, yolculuk yapan insanda bitiyor. Araç sürücülerinin yorgun yola çıkmamaları, kurallara uymaları, hız kurallarına uymaları, emniyet kemeri ve benzeri tedbirlere riayet etmeleri gerekiyor. Kazalarımızın hemen hemen tamamı kişisel sürücülerin kusurlarından meydana geliyor. Yollarımızın kaliteleri çok güzel, bireysel tedbirsizlik trafik kazalarını meydana getiriyor. Dolayısıyla da hem şoförlerimizin hem şoförlerle birlikte yolculuk yapan hemşehrilerimizin bu anlamda birbirlerini kontrol etmesi gerekiyor."

Denetimlerde Vali Gül'e, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel de eşlik etti.

