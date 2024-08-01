Türkiye, son yılların en sıcak günlerini yaşarken, bu durumun beraberinde ciddi krizleri getirebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle İstanbul ve İzmir'de su krizinin kapıda olduğunu ifade ediyor. Hava Forum'dan gelen son açıklamalara göre, bu iki büyük şehirde su kaynakları hızla tükeniyor.

Su krizi kapıda

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul ve İzmir için ciddi uyarılarda bulundu. Şu anda İstanbul'un 97, İzmir'in ise 55 günlük suyu kaldığı belirtiliyor. Uzmanlar, yağışsız bir dönem geçilmesi durumunda büyük bir su krizinin yaşanabileceğini vurguluyor.

Hava Forum'un açıklaması şu şekilde:

“İstanbul'un 97, İzmir'in 55 günlük suyu kaldı. İstenilen düzeyde yağmur yağmaz ve çılgın su kullanımı devam ederse kendimizi krizin içinde buluruz. Lütfen dikkat! Tıraş olurken, diş fırçalarken, duşta lif köpürtürken suyu sürekli açık bırakma! Duş süresini 5 dakikaya indir!”