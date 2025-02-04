İstanbul’da H.Ç., Manisa’da ise M.S.’nin elebaşılığını yaptığı iki ayrı organize dolandırıcılık suç örgütüne yönelik jandarma ekipleri tarafından "Hücre-8" operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 64 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonun detaylarını paylaştı. Yaklaşık 5 milyar TL değerindeki 590 arsa, 80 konut, 150 banka hesabı, 5 otomobil ve 1 motosiklete el konulduğunu belirten Yerlikaya, gözaltına alınan şüphelilerden 19’unun tutuklandığını, 41’inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade etti. Diğer şüpheliler hakkındaki işlemler devam ediyor.

📍İstanbul ’da H.Ç.’nin

📍Manisa’da M.S.’nin elebaşılığını yaptığı 2 ayrı Organize Dolandırıcı Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “HÜCRE-8” operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı.



Yaklaşık 5 Milyar TL değerindeki; 590 adet arsa, 80 adet konut, 150 adet banka… pic.twitter.com/ktMPyHViwa — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 4, 2025

Bakan Yerlikaya açıkladı

İstanbul ve Manisa merkezli olmak üzere 23 ilde yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu, İstanbul ve Manisa merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Iğdır, İzmir, Giresun, Karabük, Kırklareli, Kütahya, Konya, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Uşak’ta düzenlenen operasyonlarda organize dolandırıcı suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ile 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanununa muhalefet suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabancalar, çok sayıda çek/senet, bilgisayar ve doküman ele geçirildi. Lütfen, telefonda kendisini devlet memuru olarak tanıtıp para ve altın isteyenlere inanmayın. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin, biz gereğini yapalım. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.