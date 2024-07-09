İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele ekipleri, İstanbul ve Sakarya'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 12 kişi gözaltına alındı.

Eş zamanlı baskınlar yapıldı

İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, DHKP-C adına faaliyetlerde bulunduğu belirlenen kişileri yakalamak için geçtiğimiz Salı günü bir çalışma başlattı. İstanbul'da 14, Sakarya'da ise 1 adres olmak üzere toplam 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu baskınlarda, örgütün fikir ve ideolojilerini yaymak amacıyla kullanılan İdil Kültür Merkezi de dahil olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı.

Yakılmış bilgisayarlar ele geçirildi

Operasyon sırasında, Okmeydanı'ndaki örgüt binasında yapılan aramalarda yakılmış halde bulunan 2 dizüstü bilgisayar, çok sayıda cep telefonu ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Bu materyallerin, örgütün faaliyetlerini ve planlarını içermesi ihtimali üzerinde duruluyor.

Emniyetteki işlemler sürüyor

Yakalanan örgüt üyeleri hakkında emniyetteki işlemler devam ediyor. Polis, operasyonun detaylarını ve ele geçirilen dijital materyallerin incelemesini sürdürürken, gözaltına alınan kişilerin sorguları devam ediyor.