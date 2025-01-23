İstanbullular, yoğun sis ve puslu bir havayla güne başladı. Görüş mesafesinin neredeyse sıfıra inmesi trafikte sürücülere zor anlar yaşatırken, havadaki kötü koku ise endişe yarattı.

Hava kalitesi sağlık açısından sakıncalı seviyede

Air Quality Index (Hava Kalitesi İndeksi) verilerine göre, İstanbul'un hava kirliliği puanı 130’u aşarak "Sağlık Açısından Çok Sakıncalı" kategorisine yaklaşmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü’nün bu aralık için yaptığı açıklamaya göre, risk altındaki bireyler etkileri hemen hissedebilirken, sağlıklı kişilerde bile nefes alma güçlüğü ve boğaz tahrişi görülebiliyor.

Uzmanlardan "evden çıkmayın" uyarısı

Uzmanlar, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireylerin açık hava aktivitelerinden kaçınması gerektiğini belirtti. Mümkünse evde kalmanın ve açık hava planlarını ertelemenin önemine dikkat çekildi.

Trafikte zor anlar yaşandı

Gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis, İstanbul’un tüm bölgelerinde trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle birçok sürücü düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.