İstanbul Zincirlikuyu'da seyir halindeki metrobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Yolcular tahliye edilerek yangın tüpüyle söndürüldü.

Dumanlar yükselmeye başladı

Olay, bugün öğle saatlerinde İstanbul Şişli’de gerçekleşti. Söğütlüçeşme - Zincirlikuyu seferini yapan metrobüsün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Metrobüs şoförü, dumanları fark ederek metrobüsü durdurdu ve yolcuları tahliye etti.

Yangın tüpüyle müdahale edildi

Kısa süreli yangın paniği yaşanırken, durakta trafik oluştu. Zincirlikuyu metrobüs durağında görevli personel, metrobüse yangın tüpüyle müdahale etti ve dumanların yükseldiği anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.