İstanbul'da kar yağışı için beklenen tarih belli oldu! AKOM, 3 Şubat Pazartesi günü itibarıyla kent genelinde Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkili olacağını duyurdu. İstanbul'da 5-6 Şubat tarihlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Kar yağışı ve soğuk hava İstanbul’u vuracak

Meteorolojik verilere göre, İstanbul'da hafta sonuna kadar ılıman hava şartları devam edecek, ancak 3 Şubat Pazartesi’den itibaren sıcaklıklar hızla düşecek. AKOM’un açıklamalarına göre, Sibirya kökenli soğuk hava dalgası İstanbul’u etkisi altına alacak. 5 Şubat Çarşamba günü 1-3 cm arasında kar yağışı beklenirken, 6 Şubat Perşembe günü kar yağışının daha yoğun olacağı ve 10-20 cm arasında kar örtüsü oluşacağı tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don tehlikesine karşı uyarı

Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte, İstanbul’da buzlanma ve don olayları yaşanabilir. AKOM, özellikle sabah ve gece saatlerinde sis, kırağı ve buzlanma riskinin artacağını belirtti. Bu durum, ulaşımda aksaklıklara yol açabileceği için, özel araç kullanmamayı öneriyor.

İstanbul’daki sıcaklık tahminleri

Sıcaklıklar 2 Şubat’tan itibaren mevsim normallerinin altına düşecek. Çarşamba ve Perşembe günlerinde sıcaklıklar 0°C civarında olacak ve kar yağışı şiddetini artıracak. Cuma günü ise sıcaklıkların 1-5°C arasında seyretmesi ve buzlanma ile don olaylarının etkili olması bekleniyor.