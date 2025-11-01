İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casusluk soruşturması, Türkiye’nin siyasi gündemini derinden sarstı. Soruşturmada, yabancı ülkelere ajanlık yaptığı tespit edilen Hüseyin Gün’ün dijital materyallerinde gizli askeri belgeler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantıları bulundu.

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da “casusluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütü kurma” suçlamalarıyla işlem başlatılması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu gelişmelerin ardından “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanacak mı?” sorusu gündemin merkezine oturdu.

Mehmet Sevigen: “Asıl mesele yolsuzluktur”

Konuya ilişkin TGRT Haber’e konuşan CHP’li eski milletvekili Mehmet Sevigen, casusluk soruşturmasından çok yolsuzluk iddialarının araştırılması gerektiğini vurguladı.

Sevigen, “Ekrem İmamoğlu ve diğer isimler üzerinden yürütülen casusluk operasyonundan ziyade yolsuzluk soruşturmasının genişletilmesi gerektiğine inanıyorum. Bir siyasetçi için en büyük tehlike, yetim hakkına girmektir. Milletin parasını yanlış kullanmak en büyük vebaldir” ifadelerini kullandı.

“Seçimlerde dış müdahale araştırılmalı”

Sevigen, İstanbul seçimlerine ilişkin tartışmalara da değindi. “Asıl bakılması gereken, seçimlerin nasıl yapıldığıdır. Dış müdahale veya teknolojik etki olup olmadığı araştırılmalıdır” dedi.

“Devlet görevini yapar, kimse bir şey diyemez”

İBB’ye kayyum atanması iddialarına yönelik konuşan Sevigen, “Devlet üzerine düşeni yapar, kimse de bir şey diyemez. Ancak ben büyükşehirlere kayyum atanacağına inanmıyorum” açıklamasında bulundu.