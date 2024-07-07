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Gözaltına alınan 2 şüpheliye 52 bin 484 lira para cezası uygulandı.

Araç kasasında bulunan yaklaşık 1 ton ağırlığında 36 çuval midye canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi amacıyla denize döküldü.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı midye avcılığı yapan M.A. ve Ü.A. gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, Eminönü sahilinde bir aracın kasasına midye yüklendiğini tespit etti.

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