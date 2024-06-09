Esenyurt'ta bir binanın en üst katındaki dairenin balkonundan düşen 10 yaşındaki Efe Çakıroğlu, yaşamını yitirdi. Olay, Esenyurt Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Efe'nin düştüğü sırada ailesi uyuyordu.
Çocuğun düştüğünü gören çevre sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Efe Çakıroğlu'nun ailesiyle birlikte yaşadığı daireden düşmesiyle ilgili polis soruşturma başlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.
Kaynak: Haber Merkezi