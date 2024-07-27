İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce düzenlenen geniş çaplı operasyon sonucunda, PKK/KCK'ya yönelik sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenen 13 şüpheli yakalandı. Operasyon, terör örgütünün İstanbul'daki etkisini kırma ve sosyal medya üzerinden yürütülen terör propagandasını engelleme amacıyla gerçekleştirildi.

İstanbul’un 7 ilçesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin sosyal medya platformlarında PKK/KCK’yı övücü ve destekleyici içerik paylaştıkları tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonlar, sosyal medya üzerinden terör örgütü faaliyetlerini deşifre etme ve engellemeyi hedefliyor.

Operasyon kapsamında yakalanan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Yapılan aramalarda, dijital materyallere el konuldu. Bu materyallerin terör örgütü ile ilgili bilgi ve belgeler içerip içermediği inceleniyor.

Bu operasyon, Türkiye genelinde PKK/KCK'ya yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlar zincirinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Önceki günlerde Manisa'da 2 PKK’lı terörist tutuklanmış, Gaziantep’te eylem hazırlığındaki PKK/KCK üyesine yönelik nokta operasyon gerçekleştirilmişti. Ayrıca, Belçika’da yaşanan şiddet olaylarının arkasında PKK/KCK'nın olduğu bildirilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve toplumsal güvenliğin sağlanması amacıyla operasyonların aralıksız devam edeceğini duyurdu. Sosyal medya platformları üzerindeki terör propagandalarının izlenmeye devam edileceği ve benzer operasyonların süreceği belirtildi.