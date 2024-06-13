9 Haziran Pazar günü, saat 03.30’da Sarıyer Kireçburnu’nda bulunan Memduh Paşa Yalısı’nda, film sahnelerini aratmayan bir soygun gerçekleştirildi. 1.5 yıldır özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Yıldız, detaylı bir plan yaparak arkadaşlarıyla birlikte yaklaşık 130 milyon liralık dövizi çaldı. Soyguncular, kilitlerini kırdıkları 4 ayrı kasadan paraları alarak kaçtı.

Gözaltılar artıyor

Olayın ardından İstanbul ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda, soygunla bağlantılı olarak 7 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden operasyonlarla birlikte gözaltına alınan şüpheli sayısı 10’a yükseldi. Polisin olayla ilgili soruşturması hız kesmeden devam ediyor.

Güvenlik kamerası görüntüleri şaşırttı

Firari şüpheli Ahmet Yıldız ve suç ortağı Serdar Canpolat'ın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Yıldız'ın para dolu çantayı güçlükle taşıdığı, Canpolat'ın ise taksi çevirmeye çalıştığı anlar dikkat çekti. Bu görüntüler, soygunun ne kadar planlı ve profesyonelce yapıldığını gözler önüne serdi.

Firari şüpheli aranıyor

Gözaltına alınanlar arasında, soyguna katılanların yanı sıra kaçmalarına yardımcı olanlar da bulunuyor. Polis, firari Ahmet Yıldız'ı yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor. Soygunda çalınan paranın bir kısmı ele geçirilmiş durumda, ancak kalan paraları bulmak için çalışmalar devam ediyor. Gözaltındaki şüphelilerin yarın adliyeye çıkarılması bekleniyor.