İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği tarafından Fatih Belediyesi işbirliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi.

İlim Yayma Vakfı, Ensar Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Kızılay, İstanbul Ticaret Odası (İTO) gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği program için Fatih Camisi önünde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde programın düzenlendiği Saraçhane Parkı'na yürüdü.

Yürüyüşe ve programa, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, İTO Başkanı Şekip Avdagiç, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, bazı AK Parti milletvekilleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Fatih Belediyesince vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılıp çeşitli ikramlarda bulunulurken, mehter takımı tarafından konser verildi. Konserin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş dua yaptırdı.

- ''15 Temmuz'u unutmamak her şeyden kıymetli''

Programda konuşan İstanbul Valisi Gül, 15 Temmuz'u unutmamanın, o ruhu muhafaza etmenin her şeyden kıymetli olduğunu söyledi.

Türk milletinin çok sınandığını ve büyük badireler atlattığını vurgulayan Gül, "Öyle zor zamanlardan geçtik ki tüm zorluklara, sıkıntılara kahramanca göğüs gerdik. Adımızı tarihe şanla, şerefle yazdırdık. İstikbalimizin hedef alındığı 15 Temmuz gecesi hainlerin yüzünde tokat olduk, patladık. Hep birlikte ellerimizde bayraklar, yüreklerimizde imanımızla tek yürek olduk, meydanlara aktık. İktidarıyla, muhalefetiyle Meclisimizde, tarihe altın harflerle yazılacak bir duruş sergiledik. Milli iradenin, demokrasinin, vatan ve millet aşkının destanını yazdık. Nice kahramanlık öyküsünün yazıldığı o karanlık gecede son sözü toplar, tüfekler değil, iman dolu göğüsler söyledi." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, darbe girişimi gecesi, 99'u İstanbul'dan 252 kahramanın bu vatan için sevdiklerini geride bırakıp şehadete koştuğunu belirterek, binlerce kişinin de gazilik onuruna eriştiğini söyledi.

Sevdiklerinden vazgeçen ama vatanından vazgeçmeyen şehitleri ve gazileri asla unutmayacaklarına vurgu yapan Gül, şöyle devam etti:

"Hainlerin hepsi bedelini ödeyinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. Başaramayacaklar. Cennet vatanımızı emperyalistlere teslim etmek için fırsat kollayan hainlere inat, bağımsız Türkiye'den zerre geri adım atmayacağız. Biz bu ülkeyi bırakmayacağız. Ne dün ne bugün ne de ebediyen… Bu toprakları bize emanet eden kahraman ecdadımıza layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

- "15 Temmuz destanını göğsümüzde bir şeref madalyası olarak taşıyoruz"

Fatih Belediye Başkanı Turan ise 15 Temmuz'un hain darbe girişimine karşı halkın destan günü olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanında ay yıldızlı bayraklarıyla sokaklara, meydanlara inen milletle destan yazıldığını belirten Turan, "15 Temmuz destanını da milletimizin tarihinde göğsümüzde bir şeref madalyası olarak taşıyoruz." dedi.

FETÖ'nün tüm kutsalları çiğneyerek milli birlik ve bütünlüğe kastettiğini dile getiren Turan, Türk milletinin birlik içerisinde hain girişime karşı durduğunu kaydetti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da 15 Temmuz gecesi ortaya konulan ruhun önemine işaret etti.

15 Temmuz'un çocuklara iyi anlatılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Eğer milletçe o geceki ruhu her gün yaşamazsak, darbeye kalkışmazlar belki ama çocuklarımızın geleceğini çalmaya kalkışırlar. Kendi kararlarını veremeyen, kararlarını başkasının verdiği bir millet haline döneriz. 15 Temmuz'un unutulmaması, şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için, çocuklarımızın geleceğini kurtarmak için seferberlik halinde olmamız lazım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hazırladığı videolar gösterilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da düzenlenen programdaki hitabı da canlı olarak ekrana yansıtıldı.

