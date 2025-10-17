İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümü kutlamaları ve provaları nedeniyle 19 ve 29 Ekim 2025 tarihlerinde bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Valilik, sürücülerin sıkıntı yaşamaması için alternatif güzergahları da açıkladı.

Trafiğe kapatılacak yollar

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 19 Ekim Pazar prova günü ve 29 Ekim Çarşamba tören günü, saat 05.45’ten programın bitimine kadar trafiğe kapanacak yollar şöyle:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler

D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Edirnekapı - Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Oğuzhan Caddesi - Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Sofular Caddesi - Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Halıcılar Caddesi - Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Akdeniz Caddesi - Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Akşemsettin Caddesi - Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı - Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Keçeci Meydan Sokak - Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Hal Yolu Güney İstikameti - Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar

Tatlı Pınar Caddesi - Adnan Menderes Bulvarı katılımı

Kaleboyu Caddesi - Adnan Menderes Bulvarı katılımı

Sulukule Caddesi - Adnan Menderes Bulvarı katılımı

Alternatif güzergahlar

Valilik, trafiğe kapalı yollar nedeniyle sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahları şöyle açıkladı:

Turgut Özal Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

Atatürk Bulvarı

D100 Karayolu

O-3 Hal Yolu

Sürücülere, trafik yoğunluğunu önlemek ve planlı ulaşımı sağlamak için alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye edildi.