İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümü kutlamaları ve provaları nedeniyle 19 ve 29 Ekim 2025 tarihlerinde bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Valilik, sürücülerin sıkıntı yaşamaması için alternatif güzergahları da açıkladı.
Trafiğe kapatılacak yollar
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 19 Ekim Pazar prova günü ve 29 Ekim Çarşamba tören günü, saat 05.45’ten programın bitimine kadar trafiğe kapanacak yollar şöyle:
-
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler
-
D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
-
-
Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
-
-
Edirnekapı - Adnan Menderes Bulvarı girişleri
-
Oğuzhan Caddesi - Adnan Menderes Bulvarı girişleri
-
Sofular Caddesi - Adnan Menderes Bulvarı girişleri
-
Halıcılar Caddesi - Adnan Menderes Bulvarı girişleri
-
Akdeniz Caddesi - Adnan Menderes Bulvarı girişleri
-
Akşemsettin Caddesi - Adnan Menderes Bulvarı girişleri
-
Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı - Adnan Menderes Bulvarı girişleri
-
Keçeci Meydan Sokak - Adnan Menderes Bulvarı girişleri
-
Hal Yolu Güney İstikameti - Adnan Menderes Bulvarı girişleri
-
Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar
-
Tatlı Pınar Caddesi - Adnan Menderes Bulvarı katılımı
-
Kaleboyu Caddesi - Adnan Menderes Bulvarı katılımı
-
Sulukule Caddesi - Adnan Menderes Bulvarı katılımı
Alternatif güzergahlar
Valilik, trafiğe kapalı yollar nedeniyle sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahları şöyle açıkladı:
-
Turgut Özal Millet Caddesi
-
Fevzipaşa Caddesi
-
Atatürk Bulvarı
-
D100 Karayolu
-
O-3 Hal Yolu
Sürücülere, trafik yoğunluğunu önlemek ve planlı ulaşımı sağlamak için alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye edildi.