Hayırsever esnaf, 25 ton karpuzu vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Dağıtım, kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılandı ve karpuzlar 1 saat içinde tükendi.

Karpuzlar kısa sürede tükendi

Yaz meyvelerinin başında gelen karpuz, Maltepe'de bu yıl hem lezzeti hem de hayırseverliğiyle konuşuldu. 30. yıl dönümünü kutlayan balıkçı esnafı Muammer Altun, tır dolusu karpuzu vatandaşlara ücretsiz sundu. Dağıtım sırasında tırın etrafını saran kalabalık, 25 ton karpuzun bir saat gibi kısa bir sürede tükendiğini gözler önüne serdi.

Esnafın hayırsever girişimi

Muammer Altun, etkinliğin amacını şu sözlerle açıkladı: "30 yıldır Maltepe'de esnafım. 30. yılımıza özel olarak vatandaşa bedava karpuz dağıttık. Hem hayır olsun hem de çiftçilerin emekleri boşa gitmesin istedik. Çiftçilerin tarlada ürettiği bu ürünler boşa kalmasın diye getirdik ve dağıttık. Karpuzlar yanmasın, hem çiftçiye hem de vatandaşlara faydamız olsun."

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dağıtım

Karpuzların dağıtımı sırasında vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi, Maltepe'deki dayanışma ruhunu da ortaya koydu. Karpuz almak için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, bu hayırsever girişimi memnuniyetle karşıladılar. Etkinlik, hem bölge halkı hem de çiftçiler için önemli bir katkı sağladı.