İstanbul, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından beklenen büyük deprem tehlikesiyle karşı karşıya. Son Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi bu endişeleri bir kez daha artırdı. Uzmanlar, İstanbul'da 2030 yılına kadar 7 ve üzerinde bir depremin olma olasılığının yüzde 64 olduğunu belirtiyor.

İstanbul genelinde bulunan 1 milyon 166 bin binanın büyük bir kısmı depreme karşı risk altında. Özellikle 1980 öncesinde inşa edilen 255 bin bina, yetersiz yapı standartları nedeniyle büyük risk taşıyor. Yapılan analizlere göre, İstanbul'da meydana gelecek 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosunda yaklaşık 250 bin binanın hasar göreceği tahmin ediliyor.

İlçelere göre yapılan değerlendirmelerde, özellikle Arnavutköy, Bağcılar, Esenler, Fatih, Ümraniye gibi ilçelerin büyük oranda risk altında olduğu ortaya çıkıyor. Bu ilçelerde, orta ve üstü hasar alacak bina sayısının oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.

Deprem sonrası oluşacak barınma ihtiyacını karşılamak için İstanbul'da 32 milyon metrekarelik 859 toplanma ve barınma alanı belirlendi. Ancak, bu alanların birçoğu AVM'ler ve mezarlıklar üzerine inşa edilmiş durumda. Bu durum, toplanma alanlarının yetersiz kalabileceği endişelerini beraberinde getiriyor.