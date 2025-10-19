29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul’da düzenlenecek genel prova dolayısıyla şehirde bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Saat 05.45 itibarıyla başlayan kısıtlamaların, prova programının sona ermesine kadar devam edeceği bildirildi.

Kutlamaların merkezi konumundaki Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), hem gidiş hem geliş yönünde trafiğe kapatıldı. Bunun yanı sıra:

• D100 Kuzey ve Güney istikametinden Vatan Caddesi girişleri,

• 10. Yıl Caddesi,

• Edirnekapı,

• Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı,

• Keçeci Meydan Sokak,

• Hal Yolu Güney İstikameti,

• Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule Caddeleri,

gibi güzergâhlardan Vatan Caddesi’ne bağlantılar da trafiğe kapatıldı. Ayrıca caddeye çıkan tüm ara sokaklar da geçici olarak ulaşıma kapalı olacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin mağdur olmaması için Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu güzergâhlarını alternatif olarak kullanmalarını önerdi.

Genel prova nedeniyle yapılan bu düzenlemenin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının sorunsuz geçmesi için büyük önem taşıdığı vurgulandı. Yetkililer, sürücüleri güzergâh değişiklikleri konusunda dikkatli olmaları ve trafik işaretlerini takip etmeleri konusunda uyardı.