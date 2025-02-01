İstanbul Maltepe’de yaşanan korkunç bir olayda, bir genç kadın, 3 erkek tarafından cinsel istismara uğradığını iddia ederek hukuk mücadelesi başlattı. B.A. (23) isimli grafiker kadın, bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığı 3 erkek tarafından ilaçla uyutularak istismara uğradığını söyledi. Olay, 2021 yılının Eylül ayında, D.A. isimli müzisyenin evinde meydana geldi.

B.A., arkadaşı Baha S. ile görüştükten sonra, birkaç gün boyunca D.A.’nın evinde kalıyordu. O sırada Baha S., eve iki erkek arkadaşı olan Erhan Ş. ve Yücel K.’yi davet etti. İddiaya göre, davet edilen erkekler gelmeden önce genç kadınlar garip bir şekilde uyuyakaldı. B.A., bir süre sonra uyandığında, kendisinin cinsel saldırıya uğradığını fark etti. İlk olarak Baha S.’yi üzerinde gördü, ancak tekrar bayıldığında Erhan Ş.’nin kendisine saldırdığını ve Yücel K.’nin de onu giydirdiğini söyledi. Ayrıca, yanında uyuyan diğer kadının da yarı çıplak olduğunu gördüğünü belirtti.

Şüphelilerin ifadeleri

B.A.’nın başına gelenleri anlatmasının ardından, Baha S. cinsel saldırı iddialarını reddederek bunun bir rüya olduğunu söyledi. Ancak, B.A. ve diğer kadınların baskısıyla Yücel K.’nin ilişkide bulunduğu ifadesini verdi. Kadınlar olayı polise bildirerek şikayette bulundu. Erhan Ş., ifadesinde kendisine iftira atıldığını, kadınlarla yalnızca rızaları dahilinde öpüşme eylemi gerçekleştirdiğini öne sürdü. Yücel K. de benzer şekilde suçlamaları reddederek, B.A.’yı çıplak gördüğünü ve giyinmesi gerektiğini savundu.

Ancak, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonunda, Adli Tıp Kurumu raporuna göre her iki kadının da darp edildiği tespit edildi. Savcılık, 3 şüpheliye "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla 24 yıl hapis cezası talep etti.

"Felçli gibi kalmıştım"

Cinsel istismara uğrayan B.A., yaşadığı travmanın ardından psikolojik tedavi görmeye başladığını ancak adalet mücadelesinden vazgeçmediğini belirtti. Sabah gazetesiyle yaptığı röportajda, "Felçli gibi kalmıştım, rızam dışında bana bir şey içirdiklerinden eminim. Uyanınca başıma gelenleri anladım" dedi. B.A., adaletin sağlanmasını ve bu tür mağduriyetlerin önüne geçilmesini talep etti.

Olayla ilgili davanın devam ettiği ve şüpheliler hakkında verilen tutuklama kararlarının ardından, hukuki süreç daha da derinleşmiş durumda. B.A., yalnızca kendi hakkını savunmakla kalmayıp, başka kadınların mağduriyet yaşamasını engellemeyi hedefliyor.