Sahte alkol kaynaklı ölümlerle mücadele kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 ilçede eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek kaçak alkol üretimi ve satışını hedef aldı.

Kaçak içki şebekesine büyük darbe

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki üreten ve piyasaya süren şüphelilere yönelik kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Kimlik ve adresleri tespit edilen zanlılara yönelik operasyonlar Sultangazi, Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Zeytinburnu ve Beykoz’da gerçekleştirildi. Operasyonlar sırasında, kaçak üretim için kullanılan damıtma makineleriyle birlikte toplamda 32 bin 862 litre metil ve etil alkol, 227 şişe sahte içki ele geçirildi.

9 şüpheli gözaltında

Baskınlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 6 şüphelinin ise sorgu işlemleri devam ediyor. Polis yetkilileri, sahte alkolün özellikle insan sağlığına büyük zarar verdiğini ve metil alkol kaynaklı ölümlere yol açabileceğini belirterek, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Uzmanlar, sahte alkol tüketiminin kalıcı körlük, organ hasarı ve ölüm gibi ciddi sonuçlara neden olabileceğini vurguluyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kaçak üretim ve satışa yönelik operasyonların devam edeceğini, özellikle yılbaşı gibi özel dönemlerde denetimlerin artırılacağını açıkladı.