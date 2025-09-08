İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesinin ardından, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde miting, yürüyüş, basın açıklaması ve benzeri tüm etkinlikleri 10 Eylül 2025 tarihine kadar yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamada, yasak kararının 7 Eylül 2025 Pazar saat 20.00’den, 10 Eylül 2025 Çarşamba saat 23.59’a kadar geçerli olacağı belirtildi. Yasak, miting, basın açıklaması, açık alan toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemleri, imza kampanyaları, anma törenleri, el ilanı dağıtımı ile pankart ve afiş asma gibi tüm etkinlikleri kapsıyor. Karar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde alındı.

İstanbul Valisi Gül "tedbir alıyoruz" dedi

Vali Davut Gül, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ilişkin mahkeme kararını hatırlatarak, “Görevlerin engellenmesi hukuki ve cezai yaptırımlar doğurur. Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek suçtur. Toplumsal huzura zarar verecek her girişime karşı tedbirlerimizi alıyoruz” dedi.

"CHP il binamız halkın evidir"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Vali Gül’ün açıklamasına yanıt vererek, “CHP il binamız halkın evidir. Üyelerimizin kendi evlerine gelmesi gösteri veya eylem değildir. Engellenmesi suçtur” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Başarır’dan açıklama geldi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “İl binamıza gelen yollar İstanbul Emniyeti tarafından ablukaya alınmıştır. Yurttaşların giriş ve çıkışlarının engellenmesi tam anlamıyla bir darbedir” dedi.

Ne olmuştu?

CHP İstanbul İl Kongresi iptal edilmiş, Gürsel Tekin kayyum olarak il başkanlığına atanmıştı. Tekin’in il binasına gideceğini açıklamasının ardından, partililer de il binası önünde toplanmak için çağrılmıştı.