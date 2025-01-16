İstanbul’da sahte içki tüketimi nedeniyle metanol zehirlenmesi yaşayanların sayısı her geçen gün artıyor. Kent genelinde, sahte içki kaynaklı zehirlenme şikayetiyle hastanelere başvuran toplam 83 kişiden 30’u hayatını kaybetti. Tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edilirken, 31 hasta yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor, 18 kişi ise normal serviste tedavi görüyor.

Metanol zehirlenmesi alarmı

İlk belirlemelere göre, sahte içkilerde kullanılan metanol maddesinin insan sağlığına olan etkileri bu acı tabloyu ortaya koydu. Yetkililer, metanol zehirlenmesinin başlıca belirtileri arasında bulanık görme, mide bulantısı, bilinç kaybı ve solunum yetmezliği olduğunu belirterek vatandaşları sahte içki tüketiminden kaçınmaları konusunda uyardı.

Ne olmuştu?

Sahte içki nedeniyle önceki günlerde hastaneye kaldırılan 65 kişiden 19'u hayatını kaybetmiş, 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.