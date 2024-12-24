İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini arttıran yağmur, trafik yoğunluğunu zirveye taşıdı. Büyükşehirde araçlar adeta birbirine girmiş durumda.

Trafik durma noktasına geldi

İstanbul, akşam saatlerinde yoğun yağışla birlikte trafik felci yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, saat 18.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı. Bu durum, şehir genelinde ciddi aksamalar yaratırken, araçların ilerlemesi neredeyse imkansız hale geldi.

Ana arterlerde yoğunluk artıyor

Özellikle kentteki ana arterlerde, D-100 Karayolu gibi yoğun güzergâhlarda trafik adeta durma noktasına geldi. Maltepe bölgesindeki D-100 Karayolu'nda araçların güçlükle ilerlediği gözlendi. Yağış, sürücülerin görüş mesafesini azaltarak yavaşlamalarına neden oldu.

Trafik uzmanları, sürücülere dikkatli olmaları ve mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiyesinde bulundu. Ayrıca, İBB ekipleri trafikteki aksaklıkları hafifletmek için çalışmalarına devam ediyor.