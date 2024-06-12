İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ AŞ’nin Mesleki ve Teknik Anadolu Liseli öğrencilere dönük eğitim, staj ve istihdam aşamalarından oluşan “İGDAŞ Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı”, ilk mezunlarını verdi.İSTANBUL (İGFA) - Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı ile İGDAŞ’ın teknik personel ihtiyacını, doğru eğitim görmüş genç meslek liseliler üzerinden sağlamak ve meslek liselerindeki eğitim kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor. Eğitimde fırsat eşitliği temelinde, öğrencilere destek olmayı hedefleyen program sayesinde şimdiye kadar yüzlerce öğrenciye teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Programın ilk iki etabını tamamlayan öğrenciler arasından seçilen 36 öğrenci, İGDAŞ’ta staj yapma hakkı kazanmıştı. Stajlarını başarılıyla tamamlayan öğrenciler, Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı’ndan mezun oldular.

Aylarca süren teorik ve uygulamalı eğitimlerin sonuncu fazı olan “İstihdam” fazı gereği, teorik ve uygulamalı son sınavlarına da giren öğrenciler arasından 10’u, tüm süreç boyunca topladıkları puanlara göre İGDAŞ’ta işe alınacak. Mezuniyet töreninde konuşan İGDAŞ Genel Müdür Vekili Mehmet Özel, İGDAŞ Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı’nın okul idareleriyle yapılan 5 yıllık protokoller üzerinden devam ettiğini anımsatarak şunları kaydetti:

“Şimdiye kadar sizlerden yansıyan öğrenme merakı sayesinde gelişen heyecan ve etkileşim ile görüyoruz ki bu program, gerek mevcut eğitim sisteminde gerek sektörde gerekse İstanbul Büyükşehir Belediyemiz nezdinde gelecek kuşaklara da aktarılabilecek örnek bir model oluşturdu. Eğitim sisteminde ve sektörel gelişimlerde, bir ışık ve yeni bir rota olarak bu programın açtığı yolun, başka nasıl-nerelerde gelişebileceğini, zaman içinde çoğalan örnekleriyle görebileceğimize de eminiz. Kariyerinizin ilk adımlarını, böyle özel bir program üzerinden İGDAŞ’ta atmanız, sadece bizim için değil, tüm sektörde ve ilgili her platformda, daima sizi bir adım öne taşıyacaktır.”