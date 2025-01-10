İstanbul’da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yerini soğuk ve yağışlı bir hava dalgasına bırakıyor. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta sonundan itibaren İstanbul’da hava sıcaklıklarının ani bir düşüş yaşayacağını ve kuvvetli yağışların etkili olacağını açıkladı.

Baraj doluluk oranları ve deniz suyu sıcaklıkları kritik seviyede

AKOM’un açıklamasına göre, İstanbul’daki baraj doluluk oranı %41.75 ile kritik seviyelerde bulunuyor. Deniz suyu sıcaklığının ise 11 derece olarak ölçüldüğü bildirildi. Bu seviyeler, kış sezonu ortalamalarının altında seyrediyor ve yağışların hayati önem taşıdığı belirtiliyor.

Hafta sonu hava tahmini

Cumartesi günüyle birlikte İstanbul ve çevresinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, öğle saatlerinde 16 dereceye kadar yükselmesinin ardından, akşam saatlerinde hızla düşeceği tahmin ediliyor.

AKOM’un haftalık hava durumu tahmini şu şekilde:

11 Ocak Cumartesi: Kuvvetli sağanak yağış, sıcaklık 7-10 derece

12 Ocak Pazar: Şiddetli yağış, sıcaklık 4-9 derece

13 Ocak Pazartesi: Hafif yağış, sıcaklık 3-6 derece

14 Ocak Salı: Hafif yağmur, sıcaklık 3-7 derece

15-16 Ocak Çarşamba-Perşembe: Sıcaklık 2-8 derece arasında değişecek, hafif yağışlar devam edecek.

AKOM’dan uyarılar

AKOM yetkilileri, hafta boyunca kuvvetli yağışlar nedeniyle trafikte aksamalara ve günlük hayatta olası problemlere karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca, baraj doluluk oranlarının artırılması için bu yağışların kritik önem taşıdığı ifade edildi.

Soğuk ve yağışlı günler başlıyor

İstanbul’da yaşayanların hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca soğuk ve yağışlı havaya hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı. Özellikle dışarı çıkacak vatandaşların yağışlara karşı tedbirli olmaları ve trafiği olumsuz etkileyecek koşullara dikkat etmeleri istendi.