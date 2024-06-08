Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Kurban Bayramı'nda şehirler arası otobüs biletlerinin tükendiğini, ancak bakanlık genelgesiyle 12-25 Haziran arasında ek seferlerin konulduğunu açıkladı. Özcan, yaptığı açıklamada, salgın sonrası yolcu ve sefer sayılarının hala düşük olduğunu belirtti.

"Salgın döneminde günlük otobüs sefer sayısı 700'e kadar düştü, ancak şu an 1300'lere çıktı. İstanbul Otogarı'ndan 2023 yılında 440 bin otobüs hareket etti," diyen Özcan, bayramda şehirler arası yolcu taşımacılığında hareketliliğin başladığını vurguladı.

Ek seferler başladı, biletlerinizi garantiye alın

Özcan, "Kurban Bayramı'nda ana hatlarımızın biletleri bitmiş durumda. 12-25 Haziran arası ek seferlerin satışına başladık. Vatandaşlarımızın mağdur olmamak için biletlerini otogardan ve acentelerden almaları gerekiyor," dedi.

Özcan, geçen Ramazan Bayramı'na göre daha fazla yoğunluk beklediklerini belirtti. "Yaz sezonu ve okulların tatil olması yoğunluğu artırdı. Kovid öncesi bayramda otogardan 2400-2500 otobüs çıkıyordu, şimdi ise 1700-1800 otobüs çıkıyor. Bu bayramda 2000'leri bulmayı hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

Bilet fiyatlarında zam yok

Vatandaşların bilet fiyatlarına zam yapıldığı düşüncesinin yanlış olduğunu belirten Özcan, "İstanbul-Ankara bilet fiyatı 1000 lira. Bakanlığın yönetmeliğine göre bu fiyat yüzde 30 aşağıya, yani 700 liraya düşebilir. Kışın 700 liraya bilet kesenler yazın 1000 liraya kadar bilet kesince zam oldu sanılıyor, aslında zam yapmıyoruz," dedi.

Özcan, biletlerin otogardaki firmalardan alınması gerektiğini, korsan taşımacılığın sektöre zarar verdiğini belirterek, "Vatandaşların mağdur olmamak için biletlerini kesinlikle otogardan ve acentelerden alması gerekiyor," uyarısında bulundu.

Yoğunluk fazla, ek seferler devrede

Otobüs firması yetkilisi Alaattin Çendek de, "Otobüs doluluk oranı yüzde 100. Ek seferler koymaya başladık. Geçen bayrama göre bu Kurban Bayramı'nda yoğunluk fazla," şeklinde konuştu.