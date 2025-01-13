İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Aziz İhsan Aktaş’ liderliğinde faaliyet gösteren çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Belediyelere rüşvet vererek ihale süreçlerini manipüle ettiği tespit edilen örgüte yönelik operasyon kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

3 ay süren takip

Başsavcılığın açıklamasına göre, üç ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, suç örgütünün belediye başkanları ve üst düzey yöneticilerle iş birliği yaparak, ihalelere hile karıştırdığı belirlendi. Örgütün, ihale süreçlerini kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirdiği ve haksız kazanç elde ettiği ifade edildi. Suçlamalar arasında “Suç örgütü kurma ve yönetme,” “Rüşvet verme ve alma,” “İhaleye fesat karıştırma,” “Vergi usul kanununa muhalefet” ve “Haksız mal edinme” gibi ağır ithamlar yer alıyor.

Örgüt üyeleri tutuklandı

Operasyonun dikkat çeken isimleri arasında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat bulunuyor. Rıza Akpolat, Balıkesir’in Edremit ilçesindeki yazlığında jandarma tarafından gözaltına alındı. Ahmet Özer ise başka bir soruşturma kapsamında tutuklu olduğu için, gözaltı işlemi yapılmadı ancak ilerleyen günlerde mahkemeye sevk edilecek.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Tutuklanan kişilerden 24'ü suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet verme ve alma, ihale süreçlerini manipüle etme sebepleriyle tutuklandı. 12 belediye görevlisi ise ihaleye fesat karıştırma ve gizli belgeleri temin etme suçlarından yargılanacak. Tutuklanan 10 kişi de Beşiktaş Belediyesi’ndeki usulsüzlüklerde yer alma suçlarından tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Çok sayıda belge ve dijital materyale el konuldu.